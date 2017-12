En promettant des ressources financières aux municipalités dans le cadre de la légalisation du cannabis au Canada, le premier ministre Justin Trudeau veut éviter que cette nouvelle règlementation soit «un fardeau» pour une ville comme Montréal.

Ce dernier, en visite mardi matin à Montréal pour une première rencontre officielle avec la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réitéré l’engagement d’Ottawa. Rappelons que le gouvernement fédéral s’est engagé la semaine passée à verser 75% des revenus liés à une prochaine taxe d’accise aux provinces. Celles-ci devront ensuite s’entendre avec les Villes, qui seront amenés notamment à payer une formation pour les policiers.

«On s’est dit qu’on a beaucoup de flexibilité, qu’on va être raisonnable dans cette approche pour s’assurer que les villes et les municipalités à travers le pays aient les ressources nécessaires», a mentionné, en amont de cette rencontre, le premier ministre.

Avec cette mesure, Justin Trudeau veut «s’assurer que la façon qu’on livre ce service, qu’on régularise et qu’on contrôle le cannabis ne sera pas un fardeau pour les villes».

Ainsi, cette taxe fédérale et le versement d’un tiers des revenus, comme l’espère Montréal, «va créer une opportunité de garder nos enfants plus en sécurité et d’enlever les profits extraordinaires au crime organisé», a mentionné le premier ministre.

«Souvent le fédéral se sent un peu petit loin des municipalités mais on voit au fil des années qu’on se rapproche dans le travail qu’on fait ensemble.» – Justin Trudeau

De son côté, Valérie Plante a indiqué être «très heureuse» de la décision d’Ottawa, qui, au départ, ne proposait qu’un partage moitié-moitié avant de revenir sur sa décision. «Cette reconnaissance des villes est appréciée», a-t-elle souligné, tout en précisant que ces ententes permettent aux «citoyens [de se sentir] en sécurité à Montréal et partout au Canada».