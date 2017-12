Faute de voir la piste cyclable du pont Jacques-Cartier ouverte pendant la saison froide, les cyclistes pourront se rabattre sur des bus du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain et le RTL lanceront mercredi un projet pilote qui permettra aux cyclistes de traverser le pont Jacques-Cartier, entre la station de métro Papineau et le terminus Longueuil, dans des bus qui leur seront dédiés. Ceux-ci pourront accueillir de six à dix vélos, qui devront être attachés à l’aide de sangles.

Ce service de navette offrira des départs aux 20 minutes, aux heures de pointe. Les bus partiront de la porte 41 de l’aile F du terminus Longueuil et à l’angle de la rue Cartier et du boulevard De Maisonneuve Est à la station de métro Papineau. Ce service prendra fin le 13 avril prochain.

En plus de soutenir ce projet pilote, les Ponts Jacques-Cartier et Champlain a indiqué qu’ils ont lancé des tests pour évaluer «l’efficacité et l’impact» du déneigement et du déglaçage de la piste cyclable du pont Jacques-Cartier.

L’Association des piétons et des cyclistes du pont Jacques-Cartier réclament depuis près d’une décennie l’ouverture à l’année de cette piste cyclable. Elle a organisé une manifestation à ce sujet samedi dernier. Ses membres croient que les cyclistes pourraient emprunter la piste au moins lorsque les conditions météorologiques s’avèrent clémentes.