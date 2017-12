En raison d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes, l’hôtel de ville de Montréal fermera ses portes durant près de deux ans et demi, à partir du printemps 2019.

Durant cette période, l’immeuble sera entièrement vidé de ses occupants. Les élus et fonctionnaires occuperont l’immeuble voisin, l’édifice Lucien-Saulnier. Celui-ci va quant à lui connaître prochainement quelques travaux afin d’accueillir ces personnes ainsi que les séances du conseil municipal. Ce chantier se tiendra de mai 2018 à mars 2019 et le déménagement de l’hôtel de ville se réalisera entre avril et mai 2019. Celui-ci coûtera environ 8M$, hors taxes.

Les travaux de rénovation de l’hôtel de ville dureront 30 mois, selon ce qu’on peut lire dans un document destiné aux élus montréalais. Le bâtiment devrait donc rouvrir ses portes aux alentours de la fin d’année 2021.

Considéré comme un lieu historique national, l’hôtel de ville de Montréal a été inauguré en 1878, avant d’être reconstruit de 1923 à 1926 à la suite d’un incendie qui avait ravagé les lieux en 1922.