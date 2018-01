Le froid extrême va quelque peu se calmer dans la région montréalaise. Un léger redoux est attendu dès mercredi, mais les températures vont à nouveau fortement baisser d’ici la fin de la semaine.

Jusqu’à jeudi, quelques averses de neige sont attendues dans la métropole. «Mais ce ne sera rien de significatif, prévient Jean-Philippe Bégin, météorologue d’Environnement Canada. Entre deux et quatre centimètres devraient tomber dans la grande région de Montréal, ce qui devrait entraîner des températures un peu moins froides.»

Celles-ci resteront cependant en-dessous des normales saisonnières (environ -5°C), puisque des maximales de -10°C à -12°C devraient être enregistrées mercredi, puis jeudi.

Ensuite, ça se complique à nouveau. Une tempête de neige frappera la côte est américaine dès jeudi soir, prévient Environnement Canada. Si les régions des Maritimes et de l’Est de la province pourraient être touchées, le sud du Québec, dont Montréal, devrait être en grande partie épargné, si la trajectoire de cette tempête se maintient.

Des vents de 40 à 70 km/h sont néanmoins attendus autour de la métropole vendredi, ce qui entraînera à la fois une poudrerie et une nouvelle chute des températures.

«La vague de froid devrait revenir dès vendredi et les températures seront similaires à ce que l’on vient de connaître», assure Jean-Philippe Bégin.

Selon ce dernier, il faut s’attendre à des maximales oscillant entre -15°C et -20°C. «La température ressentie variera de -25°C à -35°C. À cause du vent, cette température devrait être uniforme mais froide, à la fois la nuit et le jour», reprend le scientifique.

En début de semaine prochaine, la météo devrait être plus clémente et la température devrait remonter pour approcher des normales saisonnières avec -5°C attendus lundi 8 janvier.