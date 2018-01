La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public pour retrouver Nikol Vitti, une jeune fille de 15 ans, portée disparue depuis mardi.

Elle a été aperçue pour la dernière fois en début de nuit le 2 janvier à son domicile de Pincourt, mais depuis ses proches sont sans nouvelles. Elle pourrait se trouver sur l’île Perrot, au centre-ville de Montréal ou encore en Ontario, croit le service de police.

Nikol Vitti mesure 1 m 60 (5 pi 3 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns et au moment de sa disparition elle portait un manteau d’hiver vert forêt avec un capuchon bordé de fourrure, des bottes d’hiver en faux suède noir et elle avait en sa possession un sac à dos noir en nylon.

Elle se ferait souvent appeler par le nom de Nikki.

Toute personne qui détient des informations qui permettraient de retrouver la jeune fille peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.