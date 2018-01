La «guerre des chiffres», après une élection, doit cesser, clame l’opposition officielle de la Ville de Montréal. Celle-ci demande à l’administration municipale de créer un Bureau indépendant du budget (BIB).

Ce BIB permettrait à la fois «une plus grande transparence», une «discipline budgétaire» optimale et «une meilleure reddition de comptes», selon Lionel Perez, le chef de l’opposition, qui présentera cette proposition aux élus du conseil municipal le 22 janvier prochain.

Avec la création d’un tel bureau municipal, qui existe déjà à New York, Chicago ou encore San Diego, ce dernier souhaite mettre un terme aux envolées verbales entre élus de différents partis, lorsqu’un changement d’administration est provoqué par des élections.

Rappelons qu’en novembre, quelques jours après avoir pris possession de l’hôtel de ville, Projet Montréal avait dénoncé un manque à gagner de 358M$ dans les finances de la Ville.

«Cette guerre de chiffres mine la confiance des Montréalais envers les institutions», explique le maire de Saint-Laurent, Alan De Sousa, porte-parole de l’opposition en matière de finances.

«Ce Bureau indépendant du budget permettrait d’élever le débat et de dépolitiser les chiffres.» –Lionel Perez, chef de l’opposition officielle

Concrètement, ce BIB, qui serait «neutre» et «indépendant», pourrait accueillir 30 à 40 personnes, selon l’opposition, qui imagine un budget d’environ 5M$, soit 0,1% du budget de la Ville de Montréal, pour cette institution. Son directeur serait nommé par «deux tiers» des élus du conseil municipal et serait «imputable et redevable».

Ottawa dispose également d’un tel outil avec le Bureau du directeur parlementaire du budget. Celui-ci comprend 17 personnes et, selon a pour mission, tel qu’on peut le lire sur son site internet, d’aider «les parlementaires à remplir leur rôle constitutionnel consistant à examiner la façon dont les fonds publics sont perçus et dépensés ainsi qu’à surveiller les activités du gouvernement dans leur ensemble.»

Plus de détails à venir.