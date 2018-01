Une quatrième opération de chargement de neige va démarrer dimanche soir, dès 19h, dans les rues montréalaises.

Près de 36 cm de neige sont tombés à Montréal entre vendredi soir et samedi. La Ville prévoit déblayer l’ensemble des 10 000 km de trottoirs et de chaussées que compte la métropole d’ici 5 jours.

Deux opérations similaires ont déjà été réalisées en décembre, avant le lancement d’un troisième chargement début janvier.

«J’invite les citoyens à être prudents dans leurs déplacements, et même à les reporter si possible. Nous vivons un hiver particulier et le personnel de la Ville met tout en œuvre afin de rendre des services adaptés aux diverses conditions rencontrées.» – Valérie Plante, mairesse de Montréal