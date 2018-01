La Ville de Montréal modifiera, mercredi, le code éthique de ses élus afin d’ajouter un article visant le harcèlement sexuel.

L’administration profitera de l’obligation d’adopter un nouveau code éthique après une élection pour inclure un passage visant spécifiquement le harcèlement sexuel, psychologique et discriminatoire, sans distinction de sexe. Celui-ci sera adopté à l’occasion de la prochaine séance du comité exécutif.

Jusqu’ici, le code éthique des élus de la Ville de Montréal évoquait uniquement la notion de «respect». «On a tous été surpris [les nouveaux élu(e)s] de constater que le harcèlement n’était pas inclus. Pour nous, il est essentiel que nos institutions doivent entrer en 2018 et doivent incarner une nouvelle culture», explique lundi Cathy Wong, la présidente du conseil municipal.

«Il est vraiment important de poser des gestes concrets. La Ville ne peut rester indifférente face à tout ce qu’il s’est passé dans le monde. On doit montrer l’exemple et du leadership sur cet enjeu de société», ajoute le porte-parole du comité exécutif, Youssef Amane.

Pour l’opposition officielle, ce texte ne va cependant pas assez loin. Ensemble Montréal, le nouveau nom d’Équipe Coderre, veut davantage s’attaquer aux inconduites sexuelles qu’un harcèlement.

«Le harcèlement fait référence à des cas répétitifs alors que les inconduites sexuelles évoquent des actes ponctuels, précise la conseillère Marie-Josée Parent, porte-parole de l’opposition en matière de statut de la femme et d’égalité entre les genres. On souhaite qu’à tout moment, une personne puisse parler de ce qu’elle vit tout en se sentant en sécurité et protégée.»

L’opposition souhaite également mettre en place une formation obligatoire pour les élus sur ce sujet. «On veut agir de façon préventive et éduquer tout le monde», renchérit Marie-Josée Parent.

Ce changement intervient alors que le mouvement Et maintenant vient d’être lancé par plusieurs personnalités québécoises. À la suite de #MoiAussi, cette initiative vise justement à ce que les politiques publiques, la culture des entreprises et des institutions, les contenus médiatiques [et] les relations amoureuses et sexuelles évoluent dans le sens d’une véritable égalité entre les genres».

