MONTRÉAL — Une hausse significative du prix de l’essence est en cours mardi matin à Montréal.

Le site web essencequebec.com, qui vérifie les prix moyens et les prix les plus bas de toutes les régions du Québec, rapporte un bond d’environ 0,16 $ du prix du litre d’essence ordinaire à Montréal, à 1,33 $. En fin de nuit, certains postes d’essence affichaient encore un prix de 1,17 $ pour un litre de carburant ordinaire.

Aucune des autres régions du Québec n’avait encore emboîté le pas vers 6h00, selon essencequebec.com. Le meilleur prix, de 1,06 $, était relevé dans les Cantons-de-l’Est. Il était à peine plus élevé en Montérégie et dans les Laurentides.

Le prix du baril de pétrole brut pour livraison en février a augmenté mardi matin de 0,09 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 64,30 $ US.