Victimes de l’agrile, un insecte ravageur qui sévit depuis l’été 2011 à Montréal, près de 4000 frênes se trouvant sur le mont Royal seront abattus d’ici l’an prochain.

«Ce n’est pas de gaité de coeur qu’on coupe ces arbres», a expliqué mercredi Luc Ferrandez, responsable des grands parcs au sein de l’administration municipal.

Cet abattage se déroulera en deux temps afin notamment de «réduire au minimum les impacts sur le milieu», indique un document de la Ville de Montréal remis aux élus. Celui-ci précise que «l’abattage se fera à l’extérieur de la période de nidification des oiseaux migrateurs».

De la fin du mois de janvier au 31 mars, environ 1500 frênes seront abattus. Près de 2300 frênes seront quant à eux coupés du 1er septembre au 31 mars 2019. Ainsi, en réalisant cette opération en hiver, la Ville mise sur «un impact moindre sur la faune présente» puisque les habitats seront «protégés en grande partie par le couvert neigeux».

«Ces arbres sont dispersés, a repris Luc Ferrandez. Sur le plan visuel, il n’y aura pas beaucoup d’impact.»

Cet abattage sera réalisé par la firme Arboriculture de Beauce, qui a décroché un contrat s’élevant à 1,17M$. La Ville tient par ailleurs à ce que les délais soient respectés puisque des pénalités de 2000$ par jour sont prévues, pour la première semaine de retard. Ce chiffre montera à 3 000$ par la suite.

100K Le mont Royal compte près de 100 000 arbres.

Selon un inventaire réalisé par la Ville l’été passé, le mont Royal comme près de 10 200 frênes. Environ 6300 frênes, encore en santé, ont pu être traités. Les arbres qui ne se qualifiaient pas pour le traitement à l’insecticide doivent donc être abattus, indique le document de la Ville.

La Ville avance par ailleurs que des tels abattages sont nécessaires «afin que la lutte à l’argile soit efficace». «Ils permettent de réduire les populations de l’argile et ainsi de réduire la presse de l’insecte sur les frênes qui subsistent», peut-on également lire. Un plan de communication sera par ailleurs mis en œuvre, avec l’installation de panneaux explicatifs sur le mont Royal.

Un plan de reboisement est en cours et 40 000 arbres et arbustes, des chênes rouges et des érables notamment, seront replantés sur une période de trois ans, souligne la Ville.

