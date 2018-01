À quelques mois de la légalisation du cannabis, prévue le 1er juillet prochain, l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal demande à l’administration de Valérie Plante d’interdire la consommation de marijuana dans la majorité des lieux publics.

Alors que la Ville de Montréal doit soumettre à Québec, ce mercredi, ses revendications concernant le projet de loi 157, Ensemble Montréal souhaite que l’administration municipale ne soit pas trop permissive.

«Si d’emblée, on permet de fumer du cannabis dans tous les lieux publics, ce sera impossible de faire marche arrière», a souligné mercredi Lionel Perez, le chef de l’opposition. Ce dernier propose d’émettre des «ordonnances particulières lors des événements spéciaux» et d’ouvrir seulement des lieux précis pour permettre la consommation du pot.

L’opposition suggère également de suivre l’exemple de la consommation d’alcool. Celle-ci est autorisée par exemple dans les parcs montréalais, mais elle doit être accompagnée d’un repas. «Dans certains parcs, où l’on veut attirer des enfants et des familles, on pourrait aussi être plus permissif», a ajouté Lionel Perez, qui a aussi demandé des garanties concernant la présence et la formation de policiers.

«Est-ce que ça va être «free for all» durant les premiers mois?», a demandé M. Perez.

Plus de détails à venir.