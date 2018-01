Les 41 élus montréalais dont le mandat a pris fin en 2017, après les dernières élections municipales, se sont partagé 3,98M$ en indemnités de départ.

Selon un document publié mercredi par la Ville de Montréal, 14 anciens élus ont reçu plus de 100 000$ et 11 d’entre eux ont touché plus de 150 000$.

Conseillère municipale depuis 1994 puis mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension entre 2005 et 2013, Anie Samson a obtenu l’indemnité la plus importante, avec près de 285 000$, divisés entre des allocations de départ (134 000$) et de transition (151 000$).

Régies par la Loi sur le traitement des élus municipaux, qui ne sont pas éligibles aux prestations d’assurance-emploi, ces allocations sont calculées en fonction de la rémunération, liée aux responsabilités exercées, obtenue au cours des 12 derniers mois en exercice et du nombre d’années accumulées à la Ville de Montréal.

Conseiller depuis 2009, Harout Chitilian a reçu 197 634,32$. Battu par Valérie Plante, l’ex-maire Denis Coderre arrive au troisième rang avec 193 873,95$ après un unique mandat municipal de quatre ans.

Ex-chef de Projet Montréal avant de se joindre à Équipe Coderre, Richard Bergeron a perçu 186 536,83$. Le conseiller de Montréal-Nord, Jean-Marc Gibeau, qui a décidé de ne pas se représenter en 2017, a gagné 184 519,11$.

Ancien membre du comité exécutif, Russell Copeman a obtenu 174 299,78$. Une somme proche de celle reçue (174 128,93$) par le dernier président du comité exécutif, Pierre Desrochers, élu entre 2013 et 2017, avant de décider de quitter la vie politique.

Réal Ménard, maire de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de 2009 à 2017, a quant à lui empoché 163 578,90$. Battue dans Villeray, Elsie Lefebvre, conseillère pendant huit ans, est repartie avec 148 785,10$.

Après les élections municipales de 2013, la Ville de Montréal avait versé une somme quasi similaire aux élus sortants. À l’époque, 45 ex-élus avaient obtenu 4,03M$.