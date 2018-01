La Ville de Montréal compte ouvrir prochainement des services d’hébergement d’urgence pour les personnes itinérantes dans les extrémités de l’île.

L’administration de Valérie Plante en a fait l’annonce lundi soir, au cours de la séance mensuelle du conseil municipal.

Questionnée par une citoyenne de Pointe-aux-Trembles, qui expliquait regretter l’absence de telles mesures dans l’est de Montréal, la conseillère Rosannie Filato a indiqué qu’un «plan d’action en itinérance» allait être présenté «dans les prochaines semaines».

«La question de trouver des endroits plus équitables à travers la Ville et pas juste miser sur l’itinérance dans les quartiers centraux est un enjeu qui nous préoccupe», a souligné l’élue responsable du développement social et communautaire, avant de préciser qu’elle prenait ce sujet «à cœur».

À ce jour, aucun centre d’accueil n’existe hors des arrondissements centraux. Des navettes sont néanmoins proposées afin d’amener les personnes en situation d’itinérance dans un hébergement situé au centre-ville.

La semaine passée, Ensemble Montréal, l’opposition officielle à l’hôtel de ville, avait également demandé à l’administration de créer de tels services d’hébergement d’urgence.

Au cours de sa campagne électorale, Valérie Plante avait promis de construire 300 unités d’hébergement par année.