Une relique de saint François Xavier sera exposée dimanche, lundi et mardi dans plusieurs églises de Montréal. L’avant-bras droit du saint ne se serait pas décomposé depuis la mort de celui-ci, au 16e siècle, puisque l’on peut encore en observer les tissus.

Saint François Xavier est un des fondateurs de la Compagnie de Jésus, communément appelé les Jésuites. Cet évangéliste espagnol né en 1507 a passé la majeure partie de sa vie en mission religieuse en Asie. Son corps est d’ailleurs enterré à Goa, en Inde.

Son bras droit, lui, est conservé dans un reliquaire qui prend la forme d’une boîte de verre pour permettre d’observer la main qui n’a «pas connu la corruption comme cela aurait dû normalement se produire». Celui-ci est normalement préservé dans l’église du Gesù, à Rome.

Depuis la fin décembre toutefois, cette relique est exposée dans différentes églises du Canada. Elle a été amenée dans 14 villes, terminant son parcours à Montréal cette semaine.

Une messe célébrée par l’Archevêque de Montréal, Christian Lépine, aura lieu dimanche à 17h à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, où les fidèles qui souhaitent voir la relique seront accueillis entre 18h et 22h. Lundi, des célébrations et des vénérations publiques auront également lieu en après-midi et en soirée.

Mardi, la relique de saint François Xavier sera exposée à l’église Saint-Ignace-de-Loyola – nommée en l’honneur de ce compagnon de saint François Xavier – dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, puis à l’église du Gesù de Montréal.

Le pèlerinage canadien de la relique a été organisé par l’archidiocèse d’Ottawa, les Jésuites du Canada et Catholic Christian Outreach Mission Campus, un organisme d’évangélisation présent dans les campus universitaires.