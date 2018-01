En raison d’un important déficit d’entretien, la Ville de Montréal compte dépenser plus de 4,1G$ au cours des trois prochaines années dans les infrastructures de l’eau et de la voirie. Ces investissements sont en augmentation de plus de 260M$ par rapport aux prévisions budgétaires de l’administration de Denis Coderre.

Axe central de ce premier programme triennal d’immobilisations (PTI) de l’administration Plante-Dorais pour la période de 2018 à 2020, ces investissements dans le réseau de l’eau et de la voirie représentent près de 65% de la programmation dévoilée mercredi.

Par rapport au dernier PTI de l’équipe de Denis Coderre, les dépenses en infrastructures routières augmenteront d’environ 190M$ pour totaliser 2,194G$. Celles concernant les infrastructures de l’eau représenteront 1,68G$, dont 537M$ pour 2018, contre 337M$ en 2017. À noter qu’en 2013, seulement 145M$ avaient été investis.

Ces investissements, tel qu’on peut le lire dans le document de la Ville de Montréal, visent à éliminer le déficit d’entretien du réseau de la voirie dans les cinq prochaines années et celui des réseaux d’aqueduc et d’égout, dans les dix prochaines années. Rappelons que l’administration Plante-Dorais avait annoncé, lors de la présentation du dernier budget, une augmentation de la taxe d’eau de 1,1%.

La Ville compte par ailleurs refaire 1 000 km de chaussées d’ici 2020. Ces chantiers permettront d’«éviter que des rues soient refaites à l’identique», détaille ce PTI.

Outre ces éléments, l’administration entend développer une nouvelle application Info-neige qui permettrait de suivre les opérations de déneigement en temps réel avec la géolocalisation de la machinerie.

Des aménagements «plus sécuritaires» pour les cyclistes sont aussi à l’ordre du jour avec le développement d’un réseau express vélo (REV), tel que promis par Projet Montréal pendant la dernière campagne électorale. Un budget de 50M$ est prévu à cet effet, tout comme un «projet de développement et d’optimisation» du système de vélo BIXI, pour 9,4M$, afin, notamment, d’acheter de nouveaux vélos.

6,3G$ Le PTI 2018-2020 de l’administration Plante-Dorais comprend des investissements de 6,383G$. Une somme similaire à l’équipe municipale précédente qui envisageait des dépenses de 6,386G$ pour 2017-2019.

Durant sa course à la mairie de Montréal, Valérie Plante avait également mis en avant la construction de 12 000 logements sociaux et communautaires d’ici la fin de son mandat. À cet effet, la Ville a prévu 15M$ pour l’acquisition de terrains.

Plus de détails à venir.