La Ville de Montréal lancera prochainement une consultation publique pour décider de l’avenir du parc Jean-Drapeau.

En place depuis 1993 et jamais modifié depuis, le plan directeur de ce parc pourrait être complètement révisé à l’issue de ces consultations, qui débuteront en avril, a expliqué jeudi l’administration municipale. Celles-ci seront menées pr l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

«Ce plan directeur doit absolument s’imprégner et se nourrir de la volonté des Montréalais», a indiqué la mairesse, Valérie Plante.

Alors chef de l’opposition, Mme Plante s’était montrée très critique contre les projets menés par la précédente administration, notamment en ce qui concerne la création d’un amphithéâtre extérieur de 65 000 places sur l’île Sainte-Hélène.

«M. Coderre a pesé de tout son poids dans ce qu’il voulait, a dit Luc Ferrandez, le responsable des grands parcs au sein de la Ville. Lors de l’élection et avant, beaucoup de Montréalais ont signalé un déséquilibre entre l’aspect événementiel et les aspects de protection de la nature et d’accès à l’eau.»

Cette nouvelle direction du parc Jean-Drapeau sera en tout cas menée sans l’ex-dragonne Danièle Henkel. Après trois années à la tête du conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau, la femme d’affaires a décidé de quitter son poste.

