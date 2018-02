Une douzaine de groupes environnementaux se regroupent autour d’une table ronde pour assurer la défense du chevalier cuivré, ce poisson millénaire qui est présent qu’au Québec et dont l’espèce est menacée par un projet d’agrandissement des installations du Port de Montréal.

«On est lassé que les deux paliers de gouvernement ne respectent pas leurs propres lois, mais s’il faut le faire, on ira en Cour», a prévenu mercredi le directeur général de Nature Québec, Christian Simard.

Les écologistes ont souligné l’incohérence du gouvernement de Justin Trudeau qui laisse le Port de Montréal, une société fédérale, construire un nouveau terminal maritime à Contrecoeur. Ce projet aurait comme conséquence selon eux d’assécher des marais qui devraient être protégés, étant donné qu’ils abritent deux espèces protégées: le chevalier cuivré et la rainette faux-grillon.

«Les deux paliers de gouvernement doivent rendre publics les avis internes de leurs scientifiques sur les effets du projet», a déclaré le directeur général de SNAP Québec, Alain Branchaud.

Les écologistes ont déjà gagné des batailles similaires au cours des dernières années, notamment contre le projet de terminal pétrolier à Cacouna qui menaçait le béluga ainsi que contre un projet immobilier nuisible pour le rétablissement d’une petite grenouille, la rainette faux-grillon, à La Prairie.

Le projet de terminal à Contrecoeur doit permettre au Port de Montréal de recevoir à partir de 2023, 1,15 million de conteneurs par an, soit près la moitié de sa capacité actuelle. Celle-ci atteint 2,1 millions de conteneurs par année depuis l’ouverture du terminal Viau en 2016.

L’administration portuaire a avancé que ses terrains à Contrecoeur, qui couvrent 468 hectares sur quatre kilomètres de berge, sont situés près des réseaux ferroviaire et autoroutier, ce qui fait en sorte que ses futures installations seraient plus flexibles et auraient moins d’impact qu’en milieu urbain. Le nouveau terminal permettrait en outre de répondre à la demande liée aux marchés émergents qui verront le jour avec l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. Il est prévu que de deux à trois navires s’y arrêteraient à tous les semaines, ce qui aurait pour effet de remplir un train par jour, de même que 1200 camions.

La construction du nouveau terminal du Port de Montréal coûtera 470M$ et créera 5000 emplois pendant les travaux et 1000 autres pendant l’exploitation.

Les consultations publiques sur le projet d’agrandissement du Port de Montréal doivent débuter ce printemps.

Plus de détails suivront.