Une cinquantaine de personnes ont manifesté devant l’hôtel de ville de Montréal mardi matin pour réclamer des actions concrètes des gouvernements pour faire face à la crise des opioïdes.

«L’administration municipale doit prendre acte de la crise qui se vit», a souligné Bernard St-Jacques, le directeur de la clinique Droit Devant. Malgré la sensibilisation et l’ajout de brigades spéciales et de sites d’injection supervisée (SIS), M. St-Jacques soutient les policiers continuent de «briser le matériel» d’utilisateurs de drogues injectables (UDI) et de distribuer des contraventions.

Selon le directeur général de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD), Jean-François Mary, les trois ordres de gouvernement posent des gestes insuffisants pour éviter les «morts par milliers» au pays. «Le gouvernement fédéral a voté une loi qui ne protège pas vraiment quand on appelle le 911 en cas de surdoses», a-t-il donné en exemple.

140 Les plus récentes données d’Urgences-Santé font état d’environ 140 surdoses liées aux opioïdes dans les six derniers mois à Montréal et à Laval

Le processus de création de SIS est trop «long et complexe», a-t-il déploré et on «attend toujours des salles de consommation à Québec et à Gatineau». «Nous attendons toujours de pouvoir distribuer de la naloxone [NDLR : un antidote qui permet de freiner temporairement une surdose] dans le communautaire», a ajouté M. Mary.

Les manifestants ont aussi interpelé l’administration municipale pour qu’elle demande aux policiers d’être plus souples dans l’application de certaines lois sur la consommation de drogues.

Pour ces manifestants, le problème des surdoses émane de la prohibition, qui fait que les UDI n’ont «aucun contrôle sur la qualité des drogues qu’ils consomment» et doivent s’en remettre à la bonne foi du crime organisé. «Il faut de la substance contrôlée, a plaidé Jean-François Mary. À Vancouver ils mettent en place des distributrices d’opioïdes pour palier à cette contamination. Ils vont beaucoup plus loin.»