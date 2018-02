Après avoir conçu le quartier Dix30 et contribué à la renaissance du secteur Griffintown, le promoteur Devimco veut construire des tours au-dessus de la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke et de son terminus d’autobus.

Mardi soir, le conseil municipal de Longueuil a entériné une entente d’exclusivité, qui offre quatre mois à Devimco pour négocier l’acquisition des terrains et présenter un plan de développement pour la place Charles-LeMoyne.

A priori, le projet de 500M$ prévoit la construction de tours totalisant un million de pieds carrés. On y trouvera 525 appartements, en mode condo et locatif, des bureaux avec une place dédiée au coworking et aux startups ainsi qu’un hôtel.

«Le projet présenté correspond en tous points à la philosophie de Devimco. […], où le maillage des expériences est une condition indispensable pour créer un véritable milieu de vie. Nous proposons donc une intégration et une mixité des services, dans des espaces où se côtoient résidences, environnement de travail, services de proximité. De plus, il sera possible d’y vivre des expériences culturelles, alimentaires, et même, comme c’est déjà le cas, d’y étudier», a déclaré dans un communiqué de presse Serge Goulet, président de Devimco Immobilier.

Construire au-dessus d’une station de métro et d’un terminus d’autobus de 41 quais ne sera pas chose aisée. C’est d’ailleurs l’une des raisons expliquant le retard du projet de logements et de bureaux au-dessus de la station de métro Rosemont.

«Construire au-dessus d’une station de métro et d’un terminus d’autobus est compliqué, car nous devons répondre à plusieurs exigences de la Société de transport de Montréal en matière de sécurité», a expliqué en novembre Mathieu Vachon, directeur du service des communications pour l’OMHM au journal de quartier Villeray-Parc-Ex-Petite-Patrie. ce dernier fait notamment référence à des questions d’ingénierie mais aussi aux défis de coordination pour permettre aux différentes parties de poursuivre leurs activités sans nuire à la circulation des autobus ou des piétons.

Le projet de Devimco s’inscrit dans un concept plus vaste de création d’un véritable centre-ville autour de la station de métro. La vision présentée l’année dernière par l’administration municipale prévoit aussi la création d’un parc riverain de 35 hectares à partir des terres fédérales récupérées, la construction de 8500 unités résidentielles le long du fleuve Saint-Laurent, ainsi que l’érection d’un complexe culturel hébergeant notamment un théâtre, ainsi que le l’Orchestre symphonique de Longueuil.

«Notre centre-ville est assurément appelé à être l’un des pôles majeurs de développement du Montréal métropolitain pour les années à venir, et l’un des endroits les plus branchés de la région», a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent » Cette dernière a tenu à rassurer l’opposition, en assurant que des consultations publiques auront bien lieu.

Plus de détails suivront.