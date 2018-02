Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche d’un fraudeur qui aurait vendu de faux billets pour le spectacle de Pink, qui aura lieu le 23 mars prochain au Centre Bell, mais aussi de ses victimes.

Le suspect est une homme âgé d’environ 25 ans. Il mesure 1,78 mètre et pèse environ 155 livres (70 kg_. Il a les cheveux courts et bruns.

Le suspect a utilisé un site de petites annonces pour vendre une paire de billets pour le spectacle de Pink. Une de ses victimes qui a acheté une paire de billets électroniques a appris que ceux-ci étaient faux en vérifiant leur véracité auprès de la billetterie du Centre Bell.

Au moment de commettre son crime, le suspect portait un manteau noir matelassé, des pantalons beiges et des chaussures noires.

Toute personne ayant des informations sur le suspect est priée de communiquer avec les 911 ou de se rendre dans un poste de police de quartier.

Ce type de fraude a fait des victimes à chacun des derniers grands spectacles donnés à guichets fermés dans la métropole. Le SPVM recommande ainsi de toujours acheter des billets en personne auprès d’un revendeur et d’effectuer la transaction dans un lieu où il est possible de les valider. Il suggère aussi de demander la facture originale d’achat des billets, de ne pas céder à la pression et de ne pas faire de paiement avant d’avoir les billets en main. Ces conseils de prévention ne protège pas à 100% contre la fraude, a précisé le service policier.