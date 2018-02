Les élus montréalais membres du comité exécutif de la Ville de Montréal n’auront plus droit au stationnement qui leur était jusqu’ici réservé.

Mercredi, ces mêmes élus officialiseront en effet la fin de la location de 14 places de stationnement, qui étaient situées à deux pas de l’hôtel de ville.

«L’administration ne souhaite plus offrir de stationnement VIP à Chaussegros-de-Léry aux membres du comité exécutif en raison des coûts élevés. Comme plusieurs des membres du comité exécutif ne possèdent pas de voiture et privilégient l’usage du transport en commun, cet espace n’est plus requis», peut-on lire dans les documents de la Ville.

Sur ces 14 places, seul l’espace équivalent à six voitures continuera d’être loué pour créer un stationnement à vélos de 1600 pieds carrés. Les économies engendrées seront d’environ 500 000$ sur dix ans.