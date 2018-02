Valérie Plante mènera en juin sa première mission économique en tant mairesse de Montréal. Elle se rendra au Japon avec des personnes du milieu des affaires et du tourisme montréalais, a-t-elle annoncé mercredi à la séance du comité exécutif.

Cette mission se fera dans le cadre de l’inauguration du lien direct Montréal-Tokyo, un nouveau vol offert par Air Canada.

«Le Japon est la troisième puissance économique du monde et présente de nombreuses opportunités d’affaires, notamment au plan du tourisme, des technologies, de la robotique, et du transport. Ils sont très forts au niveau de l’électrification des transports. On pourra sûrement s’inspirer [de leur expérience]», a souligné Mme Plante.