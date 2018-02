Les chauffeurs d’autobus scolaires à l’emploi de l’entreprise Transco ont débrayé pour une troisième journée mercredi.

Une centaine des 330 membres du syndicat affilié à la CSN ont manifesté devant les bureaux montréalais du ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport pour réclamer une meilleure rémunération. Cette grève touche des élèves montréalais fréquentant notamment des écoles des Commissions scolaires de Montréal et de la Commission scolaire Marguerite-Bourgoeys.

Il y a deux semaines, ces chauffeurs d’autobus ont rejeté une entente de principe dans une proportion de 83%. Ils avaient au préalable déclenché deux jours de grève, les 30 et 31 janvier.

Transco a répliqué mercredi à cette nouvelle journée de grève. Par communiqué, la directrice régionale de l’entreprise pour le Québec, Laurie Henner, a dit souhaiter un règlement rapide avec les chauffeurs.

«Les journées de grève entraînent des conséquences importantes pour les communautés dont les services sont interrompus et nous en sommes conscients, a indiqué Mme Henner. De plus, une grève peut mener à la perte de circuits et inévitablement à des pertes d’emplois pour les chauffeurs.»

Mme Henner a souligné que Transco «offre les meilleurs salaires de l’industrie à Montréal» dans le respect de «la capacité de payer des commissions scolaires».