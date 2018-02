Après avoir sonné le glas de la course de Formule E à Montréal, l’administration Plante a résilié mercredi matin un contrat de quelque 9 M$ pour le montage et démontage du circuit.

Ce contrat avait été signé à la fin de 2016 avec l’entreprise Techline pour une durée de trois ans. Environ 2,5 M$ ont été dépensés pour la course de l’an dernier, mais le reste n’aura pas à être déboursé par les Montréalais, à la suite de la résiliation entérinée par le comité exécutif.

La possibilité de résiliation ayant été prévue dans le contrat initial, aucune pénalité ou frais ne pourront être chargés à la Ville par Techline.

En décembre, Valérie Plante a annoncé qu’elle mettait fin à l’aventure de la Formule E à Montréal, après une seule année où les ventes de billets n’ont pas été au rendez-vous.

Toutefois, le contrat liant la Formule E et Montréal c’est électrique (MCE), un organisme créé par la Ville pour gérer l’événement était encore valide jusqu’en 2019. L’organisation internationale de la Formule E a donc envoyé une mise en demeure à la Ville. Celle-ci souhaite récupérer le montant de droits de courses et de différents services s’élevant à 6,3 M$ en plus des pénalités.