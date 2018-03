Un homme dans la vingtaine a été blessé avec une arme blanche à la suite d’une bagarre survenue dimanche soir dans le quartier Centre-Sud à Montréal.

La bagarre a éclaté aux environs de 18 h à l’angle des rues de la Gauchetière et Saint-Timothée. À leur arrivée, les policiers ont trouvé un homme blessé au haut du corps par un objet tranchant. Celui-ci était conscient et a été transporté à l’hôpital. Il se trouve dans un état stable et on ne craint pas pour sa vie.

Trois hommes, âgés de 22, 23 et 24 ans, ont été interpellés à quelques pas de la scène, puisqu’ils ont possiblement été impliqués dans la bagarre, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal.

Ils seront interrogés par les enquêteurs pour connaître leur implication dans l’altercation. Ceux-ci connaissent l’homme qui a été blessé.