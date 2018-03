Québec a désigné jeudi deux nouvelles supercliniques sur l’île de Montréal.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était de passage dans la métropole pour l’inauguration de ces supercliniques. La première se trouve sur la rue Sherbrooke dans l’Est de la Ville. La Polyclinique Pointe-aux-Trembles sera ouverte 12 heures par jour. Des services de prélèvements y seront offerts, de même que des examens d’imagerie en 2018.

La deuxième superclinique, qui porte le nom de Stillview, se trouve à Pointe-Claire. Celle qui a pignon sur l’avenue du même nom proposera des services similaires à la première.

Avec ces deux désignations, Montréal compte désormais 14 supercliniques sur son territoire, c’est-à-dire, des établissements de santé offrant au moins 40 000 consultations à des patients n’ayant pas de médecin de famille, en plus de services de prélèvements et d’imagerie médicale. Ils doivent aussi utiliser un système de prise de rendez-vous en ligne et des dossiers médicaux électroniques.