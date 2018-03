Tout porte à croire qu’une consultation publique aura finalement lieu en amont du projet-pilote de fermeture du transit automobile sur la voie Camillien-Houde.

«Cette semaine on va annoncer la consultation publique, avant, pendant et après», a indiqué lundi soir à son conseil d’arrondissement la mairesse de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et membre du comité exécutif de la Ville, Sue Montgomery.

Une motion, déposée par des conseillers de l’opposition, qui demandait à ce que l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), mène des consultations à toutes les étapes du projet, y compris avant celui-ci, a été adoptée à l’unanimité par le conseil de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Une étude d’impact sur la circulation dans les arrondissements touchant au mont Royal sera aussi menée.

«J’ai entendu les citoyens, j’ai reçu des dizaines d’appels», a ajouté Mme Montgomery.

Mont-royal/Camillien-Houde : Ma motion au CA @CDN_NDG demandant tenue d'une consultation publique EN AMONT du projet pilote est adoptée avec l'appui élus Projet MTL. Annonce par mairesse sera faite, confirme @MontgomerySue. Grande victoire pour la démocratie montréalaise #polmtl — Lionel Perez (@lionelperez) March 13, 2018

Début février, le responsable des grands parcs au comité exécutif, Luc Fernandez, avait annoncé que le passage entre le chemin Remembrance et la voie Camillien-Houde serait désormais interdit aux véhicules autre que les autobus de la STM, afin de réduire le transit de voitures par le mont Royal.

Plusieurs citoyens avaient décrié le projet et une pétition en ligne contre celui-ci a recueilli plus de 26 000 signatures. L’opposition à l’hôtel de ville réclamait que des consultations publiques soient tenues avant le lancement du projet-pilote, au printemps.

À maintes reprises, la mairesse, Valérie Plante, a indiqué qu’une consultation avait été menée il y a 10 ans et que les citoyens pourraient se prononcer pendant et après le projet-pilote, avant un réaménagement définitif.