Montréal s’offre une œuvre d’art en hommage à trois femmes pionnières dans le développement de la métropole sur la nouvelle jetée Alexandra dans le Vieux-Port.

L’œuvre, une structure de trois arches en acier de 16 mètres de haut, est inspirée des portraits de Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d’Youville. Elle sera installée en 2019 sur la place des Commencements, à l’extrémité de la jetée Alexandra.

C’est sur cette jetée que les touristes arrivent à Montréal depuis l’été dernier lorsqu’ils débarquent des immenses bateaux de croisière en provenance de la côte Atlantique des États-Unis ou du Canada. L’an dernier, ils étaient 110 000 à poser le pied à terre sur cette jetée. Montréal en attend 125 000 l’été prochain.

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, cette œuvre permet aux touristes de découvrir les pionnières de Montréal quand ils arrivent dans la métropole, mais aussi d’inviter les Montréalais à se réapproprier les berges.

«La Ville a pris en compte les attentes des citoyens à ce chapitre», a déclaré la mairesse, en soutenant que la Ville poursuivait d’autres projets visant à améliorer l’accès au fleuve, sans en dire plus.

C’est l’artiste montréalais Yann Pocreau qui a remporté le concours d’art public de la Ville de Montréal. «La commande était excitante et complexe. Je crois qu’on a réussi à relever le défi», a-t-il affirmé. Pas moins de 1,1 M$ ont été débloqués pour financer la production de cette œuvre.

«L’histoire de notre ville est liée de très prés à celle des femmes, et il semble bien que ça continue» – Valérie Plante, mairesse de Montréal

En s’inspirant du contour des visages des trois femmes, l’artiste a voulu recréer un visage aux contours marqués, mais dont l’intérieur est vide «[Il s’agit] d’un portrait ouvert où les Montréalais et Montréalais peuvent se projeter, en faire l’expérience de l’intérieur ou de l’extérieur», a-t-il précisé. L’acier gris rappelle aussi les pierres grises de Montréal, emblématiques des bâtiments d’époque et notamment de l’Est de l’île.

«Mme Plante, vous rêvez de la ligne rose, alors je vous demande que trois stations au nom de Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys et Marguerite d’Youville, a déclarée Sœur Madeleine Juneau, membre de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, fondée au 17e siècle par Marguerite Bourgeoys, lors du dévoilement de l’œuvre.

Le parc de la jetée Alexandra sera ouvert au public dès le mois de mai, mais une section sera fermée à cause des travaux de construction de la tour d’observation, qui devrait être érigée en 2020, un an plus tard que prévu.