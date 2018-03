L’avocat qui représente les automobilistes lésés pendant le cafouillage des services d’urgence qui s’est produit l’an passé, pendant une tempête de neige, sur l’autoroute 13 ont demandé qu’un règlement à l’amiable soit convenu rapidement.

«Dans une société nordique comme le Québec, il est incompréhensible et inacceptable qu’une telle tragédie se soit produite. Nous constatons avec joie que plusieurs mesures correctrices ont été mises en place. La seule chose qui manque, c’est la compensation pour les victimes et nous croyons sincèrement que le gouvernement et la Ville de Montréal doivent collaborer pour que nous réglions positivement et rapidement ce dossier», a déclaré mercredi Me Marc-Antoine Cloutier, qui pilote le recours collectif au cabinet Trudel, Johnston & Lésperance.

Me Cloutier a souligné que la Ville de Montréal refuse de s’asseoir à la table de discussion pour un règlement à l’amiable alors que les avocats des ministères des Transports et de la Sécurité publique y sont présents.

En novembre 2017, soit à peine huit mois après les faits, la Cour supérieur du Québec avait autorisé que soit intenté un recours collectif contre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec en raison du cafouillage dans la gestion des services d’urgence lors de la tempête de neige survenue le 14 mars de la même année.

Les défenseurs invoquaient que le principe du no-fault prévu dans la Loi sur l’assurance automobile devait s’appliquer, mais le juge avait écarté cet argument. Il avait plutôt conclu que les automobilistes avaient utilisé leur véhicule comme abri en pleine tempête et non pour se déplacer.

«Les dommages allégués (….) résultent donc de l’écoulement du temps, des conditions climatiques, de l’absence de dégagement des voies et de l’impossibilité de quitter le véhicule», avait écrit le juge Bisson dans son jugement. Ce dernier avait ajouté que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec pourront de nouveau présenter leurs arguments sur l’application de la Loi sur l’assurance automobile lorsque le recours collectif sera débattu sur le fond.

Pour chaque personne inscrite au recours collectif, un dédommagement d’au moins 2500$ est demandé, soit 2000$ en dommages moraux, 500$ en dommages punitifs, en plus de pertes matérielles subies. Selon les témoignages recueillis il y aurait au moins 2000 personnes concernées qui étaient présentes dans des autos, mais aussi des autobus et des taxis.

Dans la nuit du 14 au 15 mars dernier, une tempête de neige s’est abattue sur la métropole, laissant près de 35 centimètres s’accumuler. À la suite de l’enlisement de camions lourds, 300 automobilistes ont été coincés sur les autoroute 13 et 520 pendant toute une nuit. Ils ont été libérés seulement au matin du 15 mars. Les voies rapides ont été complètement dégagées sur l’heure du midi.

Avec Marie-Eve Shaffer