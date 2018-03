Une start-up montréalaise organise des concours mensuels d’intelligence artificielle (IA) afin de démocratiser ce domaine scientifique, recruter de nouveaux talents et stimuler sa communauté avec des problèmes d’affaires concrets.

Jeudi, ce sera la deuxième ronde des dix épreuves organisées par ML+, une start-up spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle. La cagnotte est actuellement de 400$, mais au rythme auquel celle-ci croît, le gagnant de la compétition pourrait empocher plus de 5 000$ à la fin de l’année.

C’est l’équipe de la firme Solution BI qui mène le bal. Ses consultants en intelligence d’affaires ont obtenu le meilleur résultat lors de la première étude de cas proposée en février dernier par une compagnie de financement. Cette dernière, «spécialisée dans le financement automobile sans enquête de crédit, cherche à automatiser l’évaluation du risque associé à chaque prêt, afin d’assister ses approbateurs dans leurs décisions», explique Nicolas Coallier, responsable des opérations chez ML+. Après 2h30 de réflexion, quelques consommations et plus de 1500 lignes de code permettant d’analyser 2000 dossiers de clients, la solution gagnante a surpassé l’humain et permettra dans le futur un accompagnement des approbateurs de l’entreprise dans leurs prises de décision.

À la fin de la soirée, l’équipe gagnante présente les grandes lignes de sa réflexion et les options techniques choisies. «On ne veut pas mettre la main sur leur code, car il s’agit surtout de créer une forme d’émulsion dans le monde montréalais de l’intelligence artificielle qui compte beaucoup de chercheurs, mais peu de techniciens», souligne M. Coallier.

Sur la vingtaine de participants de la première épreuve, on comptait environ 20% de femmes.

La prochaine épreuve se tiendra ce jeudi dans les bureaux de la start-up situés le long du canal de Lachine. Cette fois, il s’agira d’analyser les résultats de 80 publications faites sur Facebook de l’entreprise MicroHabitat, qui offre des services de conception et d’entretien de jardins sur les toits. «À la fin de l’épreuve, l’entreprise pourrait disposer d’un modèle capable de prédire si ses futures publications sur Facebook seront populaires ou pas», indique Nicolas Coallier.

En augmentant sa visibilité sur cette plateforme, MicroHabitat pourrait ainsi augmenter le trafic sur son site internet et, indirectement, faire grimper ses ventes. «Plusieurs entreprises ne se voient pas utiliser l’intelligence artificielle dans leurs activités. Pourtant, lorsqu’on évalue leurs procédés, on identifie plusieurs potentiels d’optimisation», lance l’entrepreneur de ML+.

Pour le reste de la compétition, ML+ cherche des entreprises ou même des universités qui voudraient partager leurs données. «On pourrait, par exemple, revisiter les données non publiées d’un laboratoire de recherche, intégrer l’intelligence artificielle dans les prévisions de bris d’équipement d’Hydro-Québec, ou prédire les ruptures d’approvisionnement en vélos des stations BIXI, voire même utiliser les données d’achalandage des bars ou des restaurants pour les aider à prédire l’achalandage pendant des évènements spéciaux et, donc, aider le gérant à prévoir le nombre idéal de serveurs sur le plancher en fonction de l’efficacité de chacun», mentionne M. Coallier.

D’autres organisations telles que l’institut de la valorisation des données ou MTL data organisent eux-aussi des évènements liés à l’IA, mais pas sous forme de compétition.