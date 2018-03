Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé vendredi le transfert des responsabilités et des budgets relatifs au développement de l’habitation sur son territoire.

La Société d’habitation du Québec (SHQ) versera alors 93,7 M$ à la Ville cette année pour qu’elle gère les programmes AccèsLogis Québec, Rénovation Québec et d’adaptation de domicile.

Pour l’année 2017-2018, la part du budget des programmes de la SHQ qui revient à la métropole est établie à 36%. Elle sera augmentée d’un point chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 40%, en 2021-2022, précise l’entente faisant ainsi suite à l’entente «Réflexe Montréal» signée en décembre 2016.

«Cette entente nous permettra de poursuivre et d’améliorer nos interventions en habitation, en nous donnant les moyens de concrétiser un de nos engagements prioritaires envers nos citoyens et citoyennes, soit de créer 12 000 logements sociaux, abordables et familiaux au cours des quatre prochaines années», a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Cette annonce fait suite à l’entente «Réflexe Montréal» signée en décembre 2016, qui a conféré à la Ville le statut de métropole en septembre dernier.

«Avec cette entente innovante, la Ville de Montréal sera plus autonome et aura les coudées franches pour adapter, en fonction de ses besoins et de ses réalités, ses interventions en matière d’habitation», s’est réjoui le ministre des Affaires municipales et responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux.

Le gouvernement du Québec confirme l’octroi d’une subvention de plus de 22 M$ à la Ville de Montréal pour accroître le financement des projets AccèsLogis Québec en attente de réalisation.

Québec continuera cependant de gérer le parc d’habitations à loyer modique (HLM), ainsi que les programmes de supplément au loyer.