Montréal recevra 12 M$ de la part du gouvernement du Québec afin de faciliter l’intégration des personnes immigrantes. La Ville s‘est engagée à investir la même somme, portant ainsi le montant total à 24 M$, réparti sur trois ans.

Cette entente, annoncée vendredi par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion David Heurtel, le ministre responsable de la région de Montréal Martin Coiteux et la mairesse de Montréal Valérie Plante, confirme le statut de Montréal à titre de métropole québécoise.

«En octroyant un statut particulier à la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec concrétise sa vision et outille la métropole dans plusieurs domaines, notamment en matière d’immigration et de relations interculturelles, pour que les citoyens s’y développent pleinement», a déclaré Martin Coiteux.

Cet investissement, accordé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) dans le cadre de son Programme Mobilisation-Diversité, vise à soutenir la réalisation d’actions structurantes pour Montréal et d’initiatives dans les arrondissements, en collaboration avec des partenaires communautaires et divers acteurs du milieu.

«La diversité culturelle est une force de Montréal reconnue mondialement et nous souhaitons que les actions que nous allons entreprendre dans le cadre de cette entente contribuent à renforcer son attrait», a annoncé David Heurtel.

La métropole accueille chaque année de nombreux immigrantes sélectionnés dans la catégorie économique, notamment des travailleuses et des travailleurs qualifiés.

«Nous devons concerter nos efforts pour que ces personnes puissent trouver un travail à la hauteur de leurs compétences et participer à leur nouveau milieu de vie», a continué le ministre de l’Immigration.

Dans le cadre de «Réflexe Montréal», le gouvernement du Québec s’est d’ailleurs engagé à conclure des ententes sectorielles en accordant une plus grande flexibilité à la Ville de Montréal dans les domaines de l’immigration, de l’habitation, de la lutte contre l’itinérance, de la culture et du patrimoine, des infrastructures et des équipements scolaires, ainsi qu’en matière de développement économique.

«Grâce à cette nouvelle entente-cadre, la Ville de Montréal et ses services, en particulier le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), seront en mesure de rendre la métropole québécoise encore plus accueillante et plus inclusive», a confirmé Valérie Plante.