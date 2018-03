Cette année, Pâques a lieu le 1er avril: évitez une mauvaise surprise additionnelle ce dimanche.

Voici ce qui sera ouvert et quand durant le congé pascal, qui s’étend du 30 mars au 2 avril.

Dimanche:

FERMÉ

Les centres commerciaux, les magasins, les boutiques et les points de vente, ainsi que les supermarchés (épiceries) de grande surface, c’est‑à‑dire ceux dont la surface de vente est de plus de 375 mètres carrés, seront fermés dimanche le 1er avril.

OUVERT

Les pharmacies peuvent ouvrir leurs portes, avec des effectifs et horaires réduits.

Les dépanneurs et les petites épiceries pourront être ouvertes.

Les succursales SAQ Express et Classique seront ouvertes. Les succursales Sélection, Signature et Dépôt seront fermées dimanche.

Les marchés publics (Jean-Talon, Atwater, Maisonneuve, De Lachine) seront ouverts.

La Grande bibliothèque sera ouverte selon l’horaire habituel. Les bibliothèques municipales devraient également être ouvertes.

Vendredi, samedi et lundi:

FERMÉ

La plupart des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés, comme les bureaux d’arrondissement, les bureaux Accès-Montréal et les différents points de services. Il n’y aura pas de service de courrier durant le long weekend.

OUVERT

Le vendredi 30 mars, le samedi 31 et le lundi 1er avril 2018, les commerces de détail pourront ouvrir leurs portes au public selon les heures habituelles.

Les marchés publics seront ouverts.

Les musées seront ouverts le vendredi, samedi, dimanche et lundi (sauf exceptions).

Le Biôdome, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal sont ouverts au public le Vendredi saint et le lundi de Pâques selon l’horaire régulier. À noter que le Biodôme ferme ses portes pour d’importantes rénovations à partir du mardi 3 avril.

Les arrondissements maintiendront le service de collecte des ordures ménagères, des résidus verts, des résidus alimentaires et des matières recyclables selon l’horaire habituel.

Les horaires du transport en commun de la Société des transports de Montréal du vendredi et du lundi sont modifiés (horaire du dimanche). De plus, rappelons que les bornes de paiement automatisées demeurent payantes durant le congé de Pâques et que les panneaux d’interdiction de stationner doivent également être respectés en tout temps.