Après l’arrestation de William Arabian, le 13 mars dernier, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche d’autres victimes. L’homme de 23 ans est accusé de leurre d’enfant, d’incitation à des contacts sexuels et d’avoir transmis du matériel sexuellement explicite à au moins deux mineurs, mais les enquêteurs croient qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

«William Arabian abordait ses victimes sur les différentes plateformes internet et leur demandait de le rencontrer dans les toilettes d’un restaurant situé dans le quartier Côte-des-Neiges», explique le SPVM par voie de communiqué. Il utilisait le numéro de téléphone «514 501-1946» pour communiquer avec ses victimes et était connu sur Facebook sous le nom «william.arabian.1» et sur Instagram sous celui de «arabianwilliam».

Toute victime potentielle de William Arabian est invitée à déposer une plainte officielle en se rendant au poste de police de son quartier ou en composant le 9-1-1.