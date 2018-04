MONTRÉAL — Le lundi de Pâques est la dernière journée pour faire une tournée du Biodôme de Montréal avant sa fermeture pour d’importants travaux de rénovation.

Le musée appelé Espace pour la vie ne rouvrira ses portes qu’à la fin de l’été 2019.

Les rénovations, qui coûteront quelque 34M$, ont pour but de renouveler le Biodôme et sa scénographie dans la plus grande partie des espaces accessibles au public. Le nouveau concept mise sur des expériences plus immersives, participatives et novatrices qui offriront aux visiteurs d’autres perspectives sur les écosystèmes.

La direction assure que les travaux permettront aux visiteurs de bénéficier de nouveaux points de vue en hauteur sur les écosystèmes et d’apprécier des habitats renouvelés et plus immersifs pour une multitude d’animaux.

Plusieurs espèces s’ajouteront à celles déjà nombreuses afin de bonifier les collections du Biodôme.

Il y a présentement 4500 animaux qui y vivent. La plupart seront relocalisés dans la région de Montréal, mais d’autres seront confiés à des institutions d’ailleurs au Canada et des États-Unis.

On trouve aussi au Biodôme quelque 500 espèces de plantes.

Chaque année depuis son ouverture, il y a 26 ans, le Biodôme accueille plus de 800 000 personnes.