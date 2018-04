Alors qu’elle doit subir une cure de jeunesse dans les prochaines années, la Plaza St-Hubert pourrait aussi bientôt accueillir davantage de bars, grâce à un changement de réglementation.

Le conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a déposé mardi un avis de motion pour «retirer le contingentement des débits de boissons alcooliques» sur la Plaza. À l’heure actuelle, il est proscrit d’ouvrir un nouveau bar à moins de 50m d’un bar existant sur la rue Saint-Hubert, entre Bellechasse et Jean-Talon.

C’est cette clause que l’arrondissement souhaite voir disparaître. «L’objectif est de s’assurer qu’après les travaux et même pendant, on puisse maintenir et bonifier l’offre commerciale sur Saint-Hubert», a indiqué à Métro le maire de Rosemont–La Petite-Patrie, François Croteau.

La Ville a dévoilé un nouveau plan de remise à neuf complète de cette artère commerciale à la mi-mars. Les travaux d’enlèvement de la marquise ont déjà commencé et le chantier durera jusqu’en 2020. «On ne va pas faire semblant qu’il n’y aura pas d’impact à court terme pour l’offre commerciale. Tout le monde souhaite qu’il n’y en ait pas, mais on ne contrôle pas tous les éléments et on appréhende que certains commerces doivent fermer leurs portes», a soutenu M. Croteau.

Selon lui, le changement réglementaire pourrait attirer des bars, rares sur la Plaza actuellement avec seulement cinq enseignes, au moment du renouvellement des commerces qui s’effectuera probablement avec les travaux.

«À cause du contingentement, il y a trois pubs qui ont voulu s’installer sur la Plaza St-Hubert mais qui n’ont pas pu le faire, a rappelé François Croteau. Ils ont dû s’installer sur des rues transversales à proximité. Ça occasionne un déplacement d’activités dans un secteur plus résidentiel, qui a plus d’impacts sur la quiétude des résidants.» L’arrondissement a d’ailleurs interdit il y a trois ans l’ouverture de nouveaux bars sur les rues Bélanger, Beaubien et Saint-Zotique à cause de ce déplacement.

Avant d’être adoptée, cette modification réglementaire pourrait faire l’objet d’un référendum, mais l’arrondissement vise à ce qu’elle entre en vigueur cet été.

La levée d’un règlement de contingentement similaire a été effectuée pour le boulevard Saint-Laurent, dans la Petite-Italie, en septembre dernier. La microbrasserie Le Siboire, qui a ouvert ses portes dans Le Plateau-Mont-Royal l’an dernier, souhaitait d’abord s’établir dans la Petite-Italie, mais n’a pas pu le faire en raison du règlement limitant le nombre de débits de boissons.