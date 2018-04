À quelques semaines du début des travaux de démolition de l’ancien hippodrome Blue Bonnet, des citoyens demandent à la Ville de Montréal d’y construire 2500 logements sociaux. Ils ont manifesté mardi devant l’hôtel de ville pour faire pression sur l’administration de Valérie Plante.

«On craint que ce soit un autre Triangle, un développement à côté où on voit plein de tours à condos», a dit mardi l’organisatrice communautaire du Projet Genèse, Claire Abraham.

Ces citoyens, qui appuient leur démarche sur les conclusions d’un forum citoyen organisé en 2014, réclament un développement contrôlé du site de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce en fonction «des besoins des résidents du quartier». Ils aimeraient aussi que le projet fasse une place aux technologies vertes, qu’il favorise la diversité sociale et qu’il respecte des principes de l’accessibilité universelle, en plus d’inclure entre autres la construction d’une école, d’une bibliothèque, d’une clinique médicale et de commerces de proximité.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est dite ouverte aux revendications des citoyens. «Quand on a parlé du projet en campagne électorale, on disait que c’était une occasion unique de pouvoir faire un grand complexe d’habitations qui va répondre à plein de besoins de logements, qu’ils soient abordables, sociaux et pour les familles, a-t-elle dit. Ça rentre exactement dans notre volonté et ce sur quoi on va travailler.»

Mme Plante ne s’est pas avancée sur le moment où le projet de développement de la Ville de Montréal serait présenté.

«La décontamination sera assez longue, mais c’est correct, a-t-elle souligné. Ça va nous permettre d’attacher des choses. On veut travailler avec différents partenaires, en fonction des besoins du quartier. On veut s’assurer qu’on ait au moins une école et des parcs. On veut des milieux de vie. C’est vraiment une opportunité en or.»

En campagne électorale, la chef de Projet Montréal avait manifesté son intention de créer «un quartier familial» sur le site de l’ancien hippodrome. En plus de laisser de l’espace pour les transports collectifs, les parcs, des garderies et des commerces, elles disaient vouloir y construire 20% de logements abordables et 20% de logements sociaux parmi les 8000 habitations envisagées.