Une adolescente de 14 ans, Isaora Thaisa Tavares Assuncao, est portée disparue depuis le 12 avril dernier. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour l’aider à la retrouver.

Répondant généralement au nom de Thaisa, l’adolescente résidant dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension serait en fugue. Sa famille craint pour sa sécurité.

Selon nos informations, il s’agit d’une élève de l’école secondaire Joseph-François-Perrault.

Isaora Thaisa Tavares Assuncao mesure 1m70 (5pi 7po) et pèse environ 59 kg (130 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns et s’exprime en français. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un imperméable noir, une veste noire et grise, un pantalon noir et gris et des souliers de course noirs. Elle transporte également un sac à dos bleu pâle.

Selon le SPVM, elle pourrait se trouver dans un restaurant McDonald’s ou au centre commercial Les Galeries d’Anjou.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.