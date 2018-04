La Ville de Montréal investira 1,1 G$ dans ses chantiers en 2018, ce qui représente une augmentation de 38% pour les travaux de voiries et de 60% pour ceux prévus dans les infrastructures de l’eau par rapport à l’an passé.

Pour la réfection de rues et de trottoirs, la Ville investira 343M$ afin de refaire 330 kilomètres de chaussée. C’est une cinquantaine de kilomètres de plus que l’an dernier.

Selon les fonctionnaires municipaux, 2018 sera la première année où la réfection de rue sera plus grande que la dégradation, c’est-à-dire, que le déficit d’entretien pourrait diminuer si tous les travaux sont réalisés. L’an dernier, 80% des travaux de voirie prévus ont été complétés.

Pour ce qui est des réseaux d’aqueduc et d’égouts, 210M$ seront investis pour la remise en état d’environ 130 kilomètres de conduites.

Parmi tous ces projets, le chantier de la rue Saint-Denis, entre les rues Jean-Talon et Jarry, de même que ceux prévus près du pont Lachapelle et sur la rue Notre-Dame, à proximité du pont Jacques-Cartier, seront les principales entraves à la circulation.

Pour éviter de multiplier les entraves, la Ville instaurera un nouveau programme de coordination avec le gouvernement du Québec et les Réseaux techniques urbains (Hydro-Québec, Énergir, Bell…).

Dans une politique qui sera présentée au prochain conseil municipal, la Ville imposera aussi un moratoire de cinq ans sur la réouverture de chaussée refaite il y moins de cinq ans. Des pénalités seront imposées en cas contraire et elles seront plus élevées si la chaussée est plus récente.

