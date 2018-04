La Ville de Montréal a donné mercredi son aval à la construction de trois immeubles comprenant 300 logements au sud de la maison de la culture Frontenac par la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) et Transgesco, la filiale immobilière de la Société de transport de Montréal (STM).

Ce vaste complexe situé à l’angle des rues Du Havre et La Fontaine sera érigé sur un actuel stationnement et accueillera aussi des bureaux. Parmi les 298 unités d’habitation, 60 seront des logements sociaux et 109 seront des condos abordables accrédités Accès Condos.

Deux des trois immeubles d’habitation du Complexe immobilier Frontenac compteront 12 étages. Un toit vert est prévu sur l’édifice qui accueillera les espaces commerciaux de 25 700 pieds carrés. Le tout devrait voir le jour en 2021.

C’est en 2015 que la STM a lancé ce projet de complexe pour «mettre en valeur cet actif immobilier, actuellement occupé par un stationnement de surface». Un espace de stationnement souterrain de 231 places sera aussi créé.

«La STM est particulièrement fière de ce projet qui est un premier pas au développement de ses actifs immobiliers», a indiqué le président de la STM, Philippe Schnobb dans un communiqué. Celui-ci souhaite déjà «répéter» cette «opération positive».

La société municipale avait annoncé l’an dernier son intention d’effectuer un virage stratégique vers le développement immobilier.

«Comme propriétaire immobilier, la STM souhaite mettre en valeur ou optimiser ses actifs au-delà de ses propres besoins. En s’associant à la SHDM, elle profite de l’expertise de cette dernière dans le développement immobilier de zones à consolider», a ajouté la mairesse Valérie Plante.