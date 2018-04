La Ville de Montréal investira 350M$ sur quatre ans pour le développement économique, dont 150M$ provenant d’un fonds provincial annoncé le mois dernier.

«Plus que jamais l’économie de Montréal est vibrante. Nous voulons réaffirmer notre leadership sur l’échiquier mondial», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a présenté jeudi son plan économique pour les quatre prochaines années devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

L’administration municipale souhaite notamment faire augmenter le taux d’emploi des 15 ans et plus de 61 à 65%. Pour l’instant, Montréal est au dernier rang des cinq plus grandes villes canadiennes à ce chapitre.

L’augmentation de 1% de la part des emplois à temps plein (81% à l’heure actuelle) est aussi visée.

Le plan de la mairesse vise aussi à accroître le taux de diplomation, tant au secondaire qu’à l’université. En ce moment 15% des Montréalais de plus de 15 ans n’ont pas de diplôme secondaire. La Ville souhaite rejoindre la moyenne canadienne (12%) d’ici 2022. Sur la même période, elle souhaite du même coup augmenter de 29 à 32% le taux de diplomation universitaire.

Anticipant un besoin de main-d’œuvre dans les prochaines années, la stratégie de développement économique prévoit augmenter le taux d’emploi chez les immigrants, population chez laquelle le taux de chômage est plus élevé de 3% que le moyenne.

Plus de détails à venir.