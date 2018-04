Après la publication d’une vidéo qui semble le montrer assoupi au conseil municipal, le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, s’en est pris aux journalistes de TVA et du 24 heures mardi.

Lundi soir, lors de la séance du conseil municipal, M. Ferrandez a fermé les yeux et penché la tête vers l’arrière pendant une prise de parole de son collègue d’Hochelaga, Eric Alan Caldwell.

Une photo, d’abord relayée par un ancien candidat d’Équipe Denis Coderre, Simon Robert-Chartrand, a fait le tour des réseaux sociaux. TVA a publié une vidéo de ce moment mardi matin et le 24 heures a relaté l’événement.

Luc Ferrandez qui dort en plein conseil pendant que son collègue Éric Alan Caldwell parle… Gros weekend de vélo mon Luc ? #cmmtl #polmtl 🚲 😴 pic.twitter.com/GKulNTFMBG — SimonRobertChartrand (@SRChartrandMTL) April 24, 2018

«Je ne t’accorderai plus d’entrevue, toi», a lancé Luc Ferrandez au journaliste de TVA Yves Poirier. Il a aussi accusé la journaliste Sarah Daoust-Braun, du 24 heures, de lui «manquer de respect».

«C’est vous qui êtes toujours à la base de toutes ces affaires. Il faut que ça cesse», a déclaré l’élu. La semaine dernière, le Journal de Montréal a publié en une la nouvelle sur une contravention donnée à M. Ferrandez pour avoir roulé à contre-sens à vélo.

«Je ne me suis pas assoupi, j’ai fermé les yeux, a-t-il défendu. Si, quand je ferme les yeux dans un conseil, ça fait les médias nationaux, on a un problème de médias. Je suis un des élus qui travaille le plus fort, qui a le plus de responsabilités, qui est le plus présent à la fois dans les médias et à l’hôtel de ville.»

M. Ferrandez a ajouté qu’on avait le droit de fermer les yeux «dans un conseil de six heures alors qu’on dort quatre heures par nuit».

L’énervement du maire du Plateau Mont-Royal détonnait avec sa réaction des heures précédentes. En conseil mardi matin, blaguant avec d’autres élus, Luc Ferrandez a fait semblant de dormir pendant une nouvelle prise de parole d’Eric Alan Caldwell.