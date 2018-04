L’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, Ensemble Montréal, expulse le conseiller de Saint-Sulpice, Hadrien Parizeau.

«Au cours des mois qui ont suivi, nous avons constaté que les priorités de M. Parizeau s’éloignaient de plus en plus des enjeux du parti Ensemble Montréal. Devant cette situation, j’annonce aujourd’hui que M. Parizeau ne siègera plus à titre d’élu d’Ensemble Montréal et qu’il ne fait plus partie de notre formation politique», a indiqué par voie de communiqué, jeudi, le chef d’Ensemble Montréal, Lionel Perez. Ce dernier a ajouté qu’il ne commenterait pas davantage sa décision.

Hadrien Parizeau, le petit-fils de l’ancien premier ministre Jacques Parizeau, s’est lancé en politique l’été dernier aux côtés l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, afin de représenter sa formation politique dans l’arrondissement d’Ahuntsic–Cartierville aux élections municipales de novembre 2017. Il est parvenu à se faire élire en remportant 53% des suffrages, devançant de près de 700 voix son rival de Projet Montréal.

En février dernier, M. Parizeau été recruté par l’administration de la mairesse Valérie Plante pour siéger au comité exécutif. Il est depuis conseiller associé aux dossiers touchant la jeunesse, les sports et les loisirs. Il a été convenu dès lors qu’il demeurait membre d’Ensemble Montréal, mais qu’il ne participerait plus aux réunions du caucus.