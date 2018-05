Un bâtiment laissé à l’abandon pendant plusieurs années et récemment détruit cèdera finalement place à des logements sociaux dans le quartier Villeray.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé d’autoriser la vente d’un terrain situé au coin des rues Villeray et Cartier au coût de 55 000$ à l’organisme Les Habitations populaires de Parc Extension pour y construire 11 logements sociaux.

L’immeuble qui se trouvait à cet endroit a été ravagé par les flammes il y a plusieurs années et avait été laissé à l’abandon. «L’immeuble était condamné et il y avait régulièrement des problèmes de squat. Les habitants avaient peur d’un incendie», a rappelé le conseiller de François-Perrault, Sylvain Ouellet.

Le terrain a été acquis par la Ville l’an dernier et celle-ci a procédé à la démolition du bâtiment a ajouté M. Ouellet. Depuis, le terrain a été décontaminé. Il pourra donc servir à la construction de logements sociaux.

«La vente est au coût de 55 000$ et le terrain vaut beaucoup plus que ça. Donc, on subventionne à travers cette vente la construction de logements sociaux», a indiqué la responsable de l’habitation au comité exécutif, Magda Popeanu.

Rappelons que Projet Montréal s’est engagé à construire 12 000 logements sociaux durant les quatre prochaines années.