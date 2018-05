D’ici la prochaine rentrée scolaire, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie entend abaisser la limite de vitesse à 40km/h sur les boulevards Saint-Michel et Pie-IX, de même que sur l’avenue Christophe-Colomb. Elle diminuera à 30km/h à proximité des écoles et des espaces verts.

Une résolution sera soumise lundi soir par le Service des infrastructures, de la voirie et des transport aux élus pendant le conseil d’arrondissement. Le maire, François Croteau, est très enthousiaste face à ces nouvelles mesures d’apaisement de la circulation.

«En diminuant ainsi la vitesse dans nos rues, nous visons toujours le même objectif, soit faire de nos quartiers des milieux de vie agréables où le transport actif est accessible et valorisé, a-t-il indiqué par voie de communiqué. Nous souhaitons donner le goût de la marche aux jeunes, tout en favorisant l’appropriation des espaces publics par tous les citoyens, petits et grands.»

Sur le boulevard Saint-Michel, les automobilistes devront ralentir leur vitesse à 30km/h entre la rue Bélanger et le boulevard Rosemont. Ils devront faire de même sur l’avenue Christophe-Colomb, entre la rue Jean-Talon et le boulevard Rosemont.

La limite de vitesse demeurera à 40km/h sur tous le tronçon du boulevard Pie-IX se situant dans Rosemont–La Petite-Patrie.

L’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, avait manifesté en juin 2017 son intention de réduire les limites de vitesse sur tout le territoire de la métropole dans l’espoir de réduire le nombre de morts et de blessés graves sur la route. Il souhaitait ainsi que les automobilistes ne puissent pas rouler à plus de 30km/h sur les rues locales et à proximité des écoles et des terrains de jeux. Sur les artères, la limite de vitesse ne devait pas dépasser 40km/h, sauf exception, d’après la stratégie qu’il avait présentée.

Dans Rosemont–La Petite-Patrie, la limite de vitesse sur les rues résidentielles a été abaissée à 30km/h en 2015 et celle des artères et des collectrices l’a été en 2017.

L’arrondissement veut poursuivre sur cette lancée. D’ici la fin de l’année, il entend ajouter du nouveau mobilier urbain, de même que construire de nouvelles saillies de trottoir et des dos d’âne pour favoriser les transports actifs.