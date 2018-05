La Ville de Montréal a augmenté pour une troisième année le nombre de dimanches où des Cyclovia seront organisés. Sera réservée au transport actif la voie Camillien-Houde pour six matinées et le boulevard Monk pour quatre avant-midis.

«On va pouvoir redonner quelques kilomètres de rues aux piétons, aux cyclistes, aux joggeurs et autres curieux de Montréal. Nous voulons sensibiliser l’ensemble de la population à une cohabitation sécuritaire et conviviale des rues», a affirmé mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Depuis trois ans, l’arrondissement du Sud-Ouest organise un tel événement sur le boulevard Monk. Le conseiller municipal Alain Vaillancourt a ramené cette idée d’un voyage à Bogotá, en Colombie. «Il faut que ce soit répétitif et que tu fermes un tronçon de 3 à 5 kilomètres. C’est gratuit et accessible. Je vois plus ça comme ouvrir les rues aux gens que les fermer à l’automobile», a souligné M. Vaillancourt.

Cet été, le boulevard Monk sera fermé aux voitures les dimanches 17 juin, 15 juillet, 19 août et 16 septembre.

L’an dernier, l’arrondissement Ville-Marie a instauré un événement similaire sur la voie Camilien-Houde. Cet été, trois des rendez-vous sur la montagne – le 20 mai, le 17 juin et le 16 septembre – seront plus «sportifs» alors que les les trois autres dimanche matins – le 15 juillet, le 19 août et le 7 octobre – seront axés sur des activités familiales.

Pour organiser ces dix événements, la Ville débloquera 70 000$. Mais la mairesse n’entend pas s’arrêter là. Pour 2019, elle invite tous les arrondissements à participer au concept Cyclovia. «Je souhaite que les arrondissements embarquent dans l’aventure. Ce n’est pas nous qui allons l’imposer, mais comme pour les VLS [véhicules en libre service], on les encourage fortement à embarquer», a soutenu la mairesse, sans préciser si elle voulait avoir une Cyclovia par arrondissement dès l’an prochain.

Le financement sera aussi révisé pour que les arrondissements contribuent également, a ajouté Mme Plante.