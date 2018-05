Le nombre d’enquêtes internes a doublé dans la dernière année au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), révèle le rapport annuel 2017 du corps policier.

En 2014, le module des enquêtes spéciales n’avait lancé que 42 enquêtes, puis 84 en 2015. De 2016 à 2017, le nombre de ces enquêtes a doublé, passant de 100 à 210.

En février 2017, le SPVM avait été éclaboussé par un scandale de fabrication de preuves et de faux rapports à la division des affaires internes. La Sûreté du Québec (SQ) a alors eu la responsabilité de réviser des dossiers.

Au cours de l’année dernière, d’autres corps policiers ont donc mené 172 enquêtes criminelles sur des policiers du SPVM. Seulement sept ont mené à des mises en accusation et, dans l’année, aucun policier n’a été déclaré coupable ou non coupable par un juge, spécifie le rapport.

En novembre dernier, un rapport remis au ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, faisait état d’un «climat malsain» au SPVM, ainsi que de «favoritisme» et d’«enquêtes bâclées», notamment au sein de la division des affaires internes. Ce rapport accablant a mené au congédiement du directeur de police, Philippe Pichet, qui est toutefois toujours à l’emploi de la Ville de Montréal, mais il assure d’autres fonctions.

La direction du corps de police a été confiée au chef de la SQ, Martin Prud’homme. En mars, ce dernier a présenté un plan de redressement qui réforme entre autres la division des affaires internes. Celle-ci sera intégrée à une nouvelle direction, celle des «normes professionnelles. «La plus grande problématique était au niveau des enquêtes internes, où il y avait des décisions arbitraires. La nouvelle direction va rendre des comptes et être beaucoup plus transparente», avait alors affirmé M. Prud’homme.