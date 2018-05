Si 95% des élèves montréalais de 6e année se perçoivent en bonne santé, plusieurs indicateurs font état d’une situation moins rose, révèle une étude de la Direction de la santé publique (DSP) de Montréal publiée jeudi.

Sur le plan de l’alimentation, par exemple, 62% des élèves de 6e année ne mangent pas les six portions de fruits et légumes recommandées par jour et 38% d’entre eux ne déjeunent pas tous les matins. Pis encore, au moment de réaliser le sondage, 14% des élèves ont indiqué ne pas avoir déjeuné de la semaine.

Pour ce qui est de la malbouffe, 22% des jeunes en consomment trois fois par semaine et plus et 15% prennent des boissons sucrées ou sucreries tous les jours. Le rapport spécifie que «cette proportion varie toutefois considérablement selon le territoire de l’île». «On observe une plus grande fréquence de consommation régulière de malbouffe dans l’est de l’île, alors que dans l’ouest, le comportement est moins fréquent», est-il précisé.

Les jeunes des quartiers défavorisés, notamment Saint-Michel, Montréal-Nord, Pointe-Saint-Charles, Mercier et Saint-Henri, ont tendance à consommer davantage de malbouffe.

En majorité (65%), les enfants de 6e année ne font pas l’heure d’activité physique recommandée chaque jour. Cette réalité est d’autant plus vraie en dehors de quartiers centraux. «Cette observation pourrait être en partie expliquée par l’organisation de la ville. Les déplacements à pied ou à vélo sont plus faciles dans les territoires [centraux]», soulignent les auteurs de l’étude.

Beaucoup d’immigrants

Au moins un parent de près de 60% des jeunes Montréalais de 6e année est né à l’extérieur du pays, indique l’étude de la (DSP) de Montréal.

Alors que les immigrants comptent pour 34% de la population montréalaise, ceux-ci sont bien représentés dans la catégorie des familles. En effet, ce large coup de sonde réalisé auprès de plus de 13 000 jeunes âgés de 11 et 12 ans et de 7 887 parents révèle que 54% des parents d’enfants de 6e année sont nés à l’extérieur du Canada.

Chez les élèves eux-mêmes, 23% sont nés dans un autre pays. Cela se traduit notamment par l’utilisation de plus d’une langue à la maison dans 57% des familles montréalaises qui ont un enfant en 6e année du primaire.

Le rapport souligne aussi que, bien qu’au moins un parent ait un diplôme d’études supérieures dans 85% de ces familles, 16% d’entre elles ont manqué d’argent de «manière importante» dans la dernière année, mettant en péril leur capacité à payer le loyer, l’hypothèque ou la nourriture.

Selon les auteurs, 5% des élèves sondés sont déjà à risque de décrochage scolaire dès la 6e année.