Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a signalé lundi la disparition de Kelrisha Glasgow, 12 ans, aperçue la dernière fois sur la rue Jolicoeur, près de Monk, devant le restaurant Subway.

Ses proches s’inquiètent pour sa santé, car la jeune fille a laissé des notes à propos suicidaires, a signalé le SPVM.

La jeune fille mesure 1, 2 m (4′) et pèse 55 kg (120 lb), a les yeux bruns, des cheveux noirs tressés et les oreilles percées. Kelrisha Glasgow porterait un manteau rose foncé avec capuchon, un jeans bleu, un t-shirt bleu pâle, des espadrilles noires de marque Champion, ainsi qu’un un sac à dos noir et blanc.

Toute personne détenant des informations sur le dossier est priée de composer le 911 ou de contacter son service de police local.