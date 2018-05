Le comité exécutif de la Ville de Montréal a octroyé mercredi un contrat de 1,2M$ pour le démantèlement de la marquise de la Plaza Saint-Hubert entre les rues de Bellechasse et Saint-Zotique. Ce démantèlement sera réalisé à l’automne.

«Ce contrat marque le début de la seconde phase de ce grand chantier de réfection de la Plaza Saint-Hubert», a déclaré le conseiller du district de Saint-Édouard, François Limoges.

Le réaménagement complet de la rue, qui coûtera 55M$ de fonds publics, prévoit notamment le remplacement de la marquise désormais iconique de cette artère du quartier Rosemont.

Les riverains devront toutefois se passer des panneaux de verre entre novembre prochain et 2020. Le contrat octroyé mercredi prévoit que la partie supérieure de la marquise qui est toujours en place, entre de Bellechasse et Saint-Zotique, sera enlevée entre septembre et novembre.

Les panneaux de verre situés entre les rues St-Zotique et Jean-Talon ont été retirés l’automne dernier. À cet endroit, il ne subsiste de la marquise que les poutres de métal, qui seront retirées cet été.

C’est toutefois à l’été 2019 que le chantier prendra de l’ampleur avec le début de la réfection des conduites d’aqueduc et d’égout, ainsi que la reconstruction de la rue.

À terme, il n’y aura qu’une seule voie routière et une voie de stationnement sur Saint-Hubert dans ce secteur. Les trottoirs seront ainsi élargis de manière à pouvoir accueillir des terrasses.